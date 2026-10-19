फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Devotees gathered to worship Goddess Durga, Dhunuchi Aarti captivated the hearts.

Meerut News: मां दुर्गा की आराधना में उमड़े श्रद्धालु, धुनुची आरती ने मोहा मन

Mon, 19 Oct 2026 09:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 09:24 PM IST
विज्ञापन
Devotees gathered to worship Goddess Durga, Dhunuchi Aarti captivated the hearts.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हस्तिनापुर। कस्बे में शारदीय नवरात्र के अवसर पर दुर्गा पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बंगाली बाजार चौराहे पर स्थित सार्वजनिक श्री दुर्गा माता मंदिर में श्री दुर्गा पूजा सांस्कृतिक विकास कमेटी के तत्वावधान में आयोजित पांच दिवसीय मां दुर्गा पूजा महोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
न्यू ब्लॉक कॉलोनी में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में भी श्रद्धालुओं ने पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाजों के अनुसार मां दुर्गा की आराधना की। पूजा के दौरान महिला श्रद्धालुओं ने धुनुची के साथ आरती कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। धुनुची आरती के दौरान श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। पारंपरिक अंदाज में की गई आरती आकर्षण का केंद्र रही।
विज्ञापन

पंडित ने विधि-विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कराई। धार्मिक अनुष्ठान के बाद श्रद्धालुओं को हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। तीन स्थानों पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों के चलते कस्बे में भक्तिमय माहौल बना रहा। इस अवसर पर बबलू विश्वास, नारायण नियोगी, रतन विश्वास, सुभाष सहित कमेटी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed