किठौर। नगर पंचायत शाहजहांपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा शाहजहांपुर के लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद कस्बे के लोग लामबंद हो गए हैं। दर्जनों लोगों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर इस मामले में लिखित में शिकायत दे हुए निलंबन की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। वहीं, चेयरमैन वसीउर्रहमान ने मंत्री सोमेंद्र तोमर से मिलकर हटाने की मांग की है।शाहजहांपुर नगर विकास मंच के अध्यक्ष डॉ. यूसुफ खान, सपा नेता मुमताज आलम, नसीब आलम, तबारकउल्ला, तारिक खान, अखिल अग्रवाल, डॉ. जफरउल्ला खां, अमीर हसन, सुभाष कंसल, खुर्रम ताहिर, इमरान अहमद, अयाज खान, फईम अहमद समेत कस्बे के दर्जनों लोग शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने बताया कि अधिशासी अधिकारी सचिन पंवार ने सफाई नायक फईम के साथ-साथ पूरे कस्बे के लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की है, जिससे कस्बे के लोगों को ठेस पहुंची है। उन्होंने इस मामले में थाने में तहरीर दी है। अधिशासी अधिकारी सचिन पंवार पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश तथा निलंबन की कार्रवाई की जाए।