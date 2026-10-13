Meerut: कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों को नहीं मिला गन्ना भुगतान, ब्याज समेत बकाया राशि देने की मांग

गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मंगलवार को दौराला स्थित सहकारी गन्ना समिति में धरना दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक उन्हें बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है। किसानों ने वर्ष 1996 से 2026 तक की अवधि का बकाया गन्ना मूल्य निर्धारित ब्याज समेत दिलाने की मांग उठाई। करीब ढाई घंटे तक चले धरने के दौरान किसानों ने भुगतान में देरी पर नाराजगी जताते हुए जल्द समाधान की मांग की।

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कोर्ट के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं मिलने पर नाराजगी

धरने पर बैठे किसानों का कहना था कि वे लंबे समय से अपने बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक उनका हक नहीं मिला है। किसानों ने न्यायालय के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं होने पर सवाल उठाए और संबंधित अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की। विज्ञापन



किसानों ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि वर्ष 1996 से 2026 तक की अवधि के बकाया गन्ना मूल्य की गणना कर नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान कराया जाए। धरने पर बैठे किसानों का कहना था कि वे लंबे समय से अपने बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक उनका हक नहीं मिला है। किसानों ने न्यायालय के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं होने पर सवाल उठाए और संबंधित अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की।किसानों ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि वर्ष 1996 से 2026 तक की अवधि के बकाया गन्ना मूल्य की गणना कर नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान कराया जाए।

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