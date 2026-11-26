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सरधना। सेंट जोसेफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बृहस्पतिवार को राजनीति विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना ने संयुक्त रूप से संविधान दिवस मनाया। इस दौरान छात्राओं को भारतीय संविधान के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन डॉ. नीतू ने किया। मुख्य वक्ता डॉ. राहत परवीन ने संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश के लोकतांत्रिक ढांचे का आधार है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। डॉ. परवीन ने छात्राओं से जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार ने भी सांविधानिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में 22 छात्राओं ने भाग लिया। महाविद्यालय की प्राचार्या ने उनका उत्साह बढ़ाया। डॉ. महेश पालिवाल, डॉ. कविता, डॉ. मोनिका शर्मा, शहला, निकिता, डॉ. नीतू और शबाहत ने आयोजन में सहयोग किया।