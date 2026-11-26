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नगर पालिका के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पालिका चेयरपर्सन सबीला बेगम और अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने उनका स्वागत किया। सफाई कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भी उनका अभिनंदन किया। कर्मचारियों ने अपनी सेवा संबंधी समस्याओं और मांगों को आयोग सदस्य के सामने रखा। महिपाल सिंह वाल्मीकि ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के बाद आयोग सदस्य, पालिका अध्यक्ष और ईओ ने डॉ. भीमराव आंबेडकर महिला उद्यान में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

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सरधना। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य महिपाल सिंह वाल्मीकि ने बृहस्पतिवार को नगर पालिका का दौरा किया। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। वाल्मीकि ने अधिकारियों को शिकायतों के नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।