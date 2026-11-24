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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। विधि पाठ्यक्रमों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में परीक्षक नियुक्ति को लेकर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन से व्यवस्था में समानता और पारदर्शिता लाने की मांग की है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नितिन यादव ने कुलपति को पत्र भेजकर संबंधित कॉलेज के अनुमोदित शिक्षक को आंतरिक परीक्षक बनाने और स्ववित्तपोषित विधि कॉलेजों के योग्य शिक्षकों को दूसरे संस्थानों में बाह्य परीक्षक नियुक्त करने का समान अवसर देने की मांग उठाई है। इसके लिए 19 अगस्त को कार्यपरिषद की बैठक में पारित निर्णय का पालन कराने पर जोर दिया गया है।फेडरेशन के अनुसार विश्वविद्यालय के बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी और बीसीए समेत अन्य पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक एवं आंतरिक मूल्यांकन के लिए संबंधित संस्थान के अनुमोदित शिक्षकों को ही आंतरिक परीक्षक बनाया जाता है। विधि पाठ्यक्रमों में भी यही व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। वहीं, बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी रोटेशन प्रणाली से करने की मांग की गई है, ताकि सभी पात्र शिक्षकों को अवसर मिल सके।पत्र में बीएड और विधि पाठ्यक्रमों की परीक्षक नियुक्ति व्यवस्था को अलग रखने की पैरवी की गई है। नितिन यादव का कहना है कि बीएड में नियुक्तियां न्यायालय के आदेशों के तहत विशेष व्यवस्था से होती हैं, ऐसे में इसे विधि पाठ्यक्रमों पर लागू करना उचित नहीं है। फेडरेशन ने तर्क दिया कि योग्य बाह्य परीक्षकों का दायरा बढ़ने से परीक्षाएं समय पर कराने में मदद मिलेगी और विश्वविद्यालय व कॉलेजों पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा।