विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमोदीपुरम। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बैडमिंटन के बालक वर्ग में कृषि महाविद्यालय (सीओए) की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब जीता। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान महाविद्यालय (सीओवीएएस) की टीम उपविजेता रही।कुलपति प्रो. डॉ त्रिवेणी दत्त के मार्गदर्शन में 25 नवंबर से चल रहे खेल महोत्सव में विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। कबड्डी प्रतियोगिता के बालक और बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबलों के लिए टीमों का चयन भी हो गया है। बालक वर्ग में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी महाविद्यालय (सीओपीएचटी) और गन्ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (सीओएसएसएंडटी) की टीमें खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगी।बालिका वर्ग में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय की टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी। दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबले दो दिसंबर को खेले जाएंगे।