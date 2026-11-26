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हस्तिनापुर। तीन दिवसीय बूढ़ी गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेले के संपन्न होने के बाद नगर पंचायत ने विशेष सफाई अभियान चलाया। बृहस्पतिवार को चेयरपर्सन सुधा खटीक के निर्देश पर यह अभियान शुरू हुआ। नगर पंचायत की टीम ने बूढ़ी गंगा घाट, मेला स्थल और पूरे कस्बे में व्यापक साफ-सफाई कराई। मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से घाट और परिसर में काफी कूड़ा जमा हो गया था। सफाई कर्मचारियों ने जगह-जगह फैले कूड़े-कचरे और अपशिष्ट सामग्री को एकत्र कर हटाया। मध्य गंग नहर के आसपास और सार्वजनिक स्थलों की भी विशेष सफाई की गई। सुधा खटीक ने बताया कि धार्मिक आयोजनों के बाद स्वच्छता नगर पंचायत की प्राथमिकता है। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।