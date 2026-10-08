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Meerut News: सीसीएसयू के शिक्षक आशीष कौशिक को अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला

Thu, 08 Oct 2026 10:12 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:12 PM IST
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CCSU law teacher Ashish Kaushik received an international honor.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) के लीगल स्टडीज इंस्टीट्यूट के सहायक प्रोफेसर आशीष कौशिक को अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार शोध और विधिक शिक्षा में योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। अफगानिस्तान की रोखन यूनिवर्सिटी ने विश्व शिक्षक दिवस पर पांच अक्तूबर को उन्हें इंटरनेशनल टीचर्स रिकग्निशन अवॉर्ड से सम्मानित किया। प्रो. कौशिक सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और सीमा-पार कानूनी ढांचों के विशेषज्ञ हैं। रोखन यूनिवर्सिटी की ओर से उनके अंतरराष्ट्रीय कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने, शोध को प्रोत्साहित करने और समकालीन कानूनी चुनौतियों पर वैश्विक संवाद स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की गई।
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