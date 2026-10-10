Meerut News: कसेरु बक्सर में गोवंश भिड़े, कई वाहन क्षतिग्रस्त

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- लोगों ने की नगर निगम अधिकारियों से गोवंश पकड़ने की मांग कीफोटोगंगानगर। कसेरू बक्सर प्राथमिक विद्यालय के सामने बने कूड़ा घर के सामने कई गोवंश भिड़ गए। इस लड़ाई में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। लोगों ने निगम अधिकारियों से लावारिस गोवंश को पकड़ने की मांग की है।गंगानगर क्षेत्र के कसेरू बक्सर निवासी इमरान, संदीप, मोहित ने बताया कि प्राइमरी विद्यालय के सामने बना कूड़ा घर आबादी के बीच में हैं। कूड़े की बदबू से लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, बच्चे भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वहीं, गोवंश पूरे दिन कूड़ा घर के आसपास रहते हैं। शनिवार को कई गोवंश भिड़ गए। इस दौरान उनकी चपेट में आए बाइक, कार क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं, करीब आधे घंटे तक आवाजाही बंद रही। लोगों ने किसी तरह उन्हें भगाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने स्थानीय पार्षद से कूड़ा घर को आबादी से बाहर बनवाने की मांग कर चुके हैं। वहीं, नगर निगम से गोवंशों को पकड़ने की मांग की जा रही है।