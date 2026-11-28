संवाद न्यूज एजेंसीरोहटा। पूठखास गांव में रंजिश को लेकर शनिवार दोपहर दुकान पर बैठे युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। भाई को पिटते देख बचाव में पहुंचे दूसरे युवक को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी भेजकर एक नामजद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।गांव निवासी अंकुर पुत्र खुशीपाल की गांव के ही शिवम पुत्र मिंटू से रंजिश चल रही है। शनिवार दोपहर अंकुर गांव में अपनी दुकान पर बैठा था। आरोप है कि इसी दौरान शिवम आधा दर्जन से अधिक साथियों के साथ लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंचा। आरोपियों ने अंकुर के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर सभी ने उस पर हमला कर दिया। शोर सुनकर अंकुर का भाई अनुज मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव करने लगा। हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की। दोनों भाइयों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। सीओ शिव ठाकुर का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।