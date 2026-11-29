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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। मेरठ-करनाल हाईवे पर दबथुवा गांव के निकट शनिवार रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) के छात्र की मौत हो गई। टक्कर लगने से घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रविवार को गमगीन माहौल में उसका शव सुपुर्द-ए-खाक किया गया। युवक की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है।जानकारी के अनुसार नानू गांव निवासी अनस (25) पुत्र आस मोहम्मद शनिवार रात किसी काम से बाइक पर सवार होकर दबथुवा गांव की ओर गया था। बताया गया कि मेरठ-करनाल हाईवे पर दबथुवा के निकट किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अनस की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। बताया गया कि अनस मेरठ बाईपास स्थित एक संस्थान से बीपीटी का कोर्स कर रहा था। इसके साथ ही वह मोदीनगर में एक निजी चिकित्सक के यहां रहकर प्रैक्टिस भी करता था।परिवार में मां जन्नत, छोटी बहन सना और छोटा भाई फहीम हैं। तीनों का अभी विवाह नहीं हुआ है, जबकि बड़ा भाई वसीम सऊदी अरब में नौकरी करता है। रविवार को परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में गमगीन माहौल में अनस को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। सीओ शिव ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई है। शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।