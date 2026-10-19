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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Boy missing from Meerut found in Sahibabad

Meerut News: मेरठ से लापता बालक, साहिबाबाद से मिला

Mon, 19 Oct 2026 01:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:32 AM IST
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Boy missing from Meerut found in Sahibabad
नोट- गाजियाबाद के ध्यानार्थ
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के सेक्टर-8 निवासी 12 वर्षीय बालक के संदिग्ध अवस्था में लापता होने से परिजनों में खलबली मच गई। पुलिस की पांच टीम तलाश में लगी। मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को अहम सुराग मिला। फुटेज में बच्चा बेगमपुर मेट्रो स्टेशन से रैपिड नमो भारत में सवार होकर गाजियाबाद की ओर जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने बालक को साहिबाबाद से तलाश लिया।
सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि 12 वर्षीय बालक रविवार सुबह ट्यूशन जाने के लिए निकला था। दोपहर बाद वह घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने बालक की तलाश शुरू की थी। सूचना पर पुलिस की पांच टीमें तलाश में जुटी। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों के साथ ही मेट्रो स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की। फुटेज में बालक के बेगमपुल मेट्रो स्टेशन से गाजियाबाद की ओर जाने की जानकारी मिली।
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सीओ ने बताया कि इस सुराग के आधार पर पुलिस ने तलाश तेज की और साहिबाबाद से बालक को सकुशल तलाश लिया। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बालक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
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