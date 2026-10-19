Meerut News: मेरठ से लापता बालक, साहिबाबाद से मिला

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के सेक्टर-8 निवासी 12 वर्षीय बालक के संदिग्ध अवस्था में लापता होने से परिजनों में खलबली मच गई। पुलिस की पांच टीम तलाश में लगी। मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को अहम सुराग मिला। फुटेज में बच्चा बेगमपुर मेट्रो स्टेशन से रैपिड नमो भारत में सवार होकर गाजियाबाद की ओर जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने बालक को साहिबाबाद से तलाश लिया।सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि 12 वर्षीय बालक रविवार सुबह ट्यूशन जाने के लिए निकला था। दोपहर बाद वह घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने बालक की तलाश शुरू की थी। सूचना पर पुलिस की पांच टीमें तलाश में जुटी। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों के साथ ही मेट्रो स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक की। फुटेज में बालक के बेगमपुल मेट्रो स्टेशन से गाजियाबाद की ओर जाने की जानकारी मिली।सीओ ने बताया कि इस सुराग के आधार पर पुलिस ने तलाश तेज की और साहिबाबाद से बालक को सकुशल तलाश लिया। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बालक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।