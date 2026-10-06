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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   BJP national spokesperson Sudhanshu Trivedi will visit Meerut today.

Meerut News: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज मेरठ आएंगे

Tue, 06 Oct 2026 09:18 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:18 PM IST
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BJP national spokesperson Sudhanshu Trivedi will visit Meerut today.
मेरठ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद सुधांशु त्रिवेदी बुधवार को मेरठ आएंगे। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी व मीडिया प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि विकसित भारत संकल्प सभा एवं सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा ज्योति यात्रा एवं प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को सर्किट हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी व क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर शामिल होंगे। सुधांशु त्रिवेदी इसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में विशाल रंगोली का उद्घाटन करेंगे। संवाद
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