Meerut News: भाजपा ने विधान परिषद चुनाव की रणनीति पर किया मंथन

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जानीखुर्द। भाजपा ने आगामी विधान परिषद शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ के अध्यक्ष के जानी कार्यालय पर समीक्षा एवं संगठनात्मक बैठक हुई। इसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई।बैठक में संघ के अध्यक्ष चौधरी यशवीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष हरबीर पाल और सिवालखास विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनिंदर पाल उपस्थित रहे। आगामी निर्वाचन के लिए संगठनात्मक बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ। इसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नए मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर दिया गया। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति भी बनी। नेताओं ने एमएलसी चुनाव में जीत के लिए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को निष्ठा से काम करने को कहा।बैठक में विधानसभा स्नातक क्षेत्र संयोजक नरेंद्र वर्मा, ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी, जानी मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी और सिवाल मंडल अध्यक्ष प्रदीप गेझा, रविंद्र चौहान, रोहटा मंडल अध्यक्ष बॉबी शर्मा और आदेश कसाना, मंडल महामंत्री मनोज फौजी व अनवर कुरैशी मौजूद रहे।