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सरूरपुर। थाना क्षेत्र के मेरठ-बड़ौत रोड पर भूनी गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बागपत निवासी भूपेंद्र पुत्र किरणपाल घायल हो गया। घायल को राहगीरों ने उपचार के लिए सरधना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। भूपेंद्र बाइक पर सवार होकर मेरठ से अपने घर बागपत जा रहा था। वह भूनी के पास पहुंचा तो पीछे आ रहे अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह रोड पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि आरोपी वाहन चालक वाहन लेकर मौके से भाग गया। राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। इस संबंध में जांच अधिकारी थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। तहरीर आने के बाद मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।