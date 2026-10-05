Meerut News: सैफपुर गुरुद्वारे में भाई धर्म सिंह जन्मोत्सव, खालसा गाथाएं गूंजीं

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हस्तिनापुर। क्षेत्र के गांव सैफपुर कर्मचंदपुर स्थित गुरुद्वारा साहिब में पंच प्यारे भाई धर्म सिंह का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह में दिल्ली, पंजाब, बिजनौर, मुजफ्फरनगर समेत कई स्थानों से बड़ी संख्या में सिख संगत पहुंची। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और सरोवर में स्नान कर धर्मलाभ अर्जित किया।कार्यक्रम का आयोजन बाबा सुरिंदर सिंह, बाबा बचन सिंह और बाबा महेंद्र सिंह के सानिध्य में हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के श्री अखंड पाठ की संपूर्णता की गई। गुरुमंत विद्यालय और मेरठ के बच्चों ने शबद कीर्तन प्रस्तुत किया। विभिन्न ज्ञानियों ने भी शबद कीर्तन प्रस्तुत किए। अमृतसर से ज्ञानी सुखदेव सिंह ने भाई धर्म सिंह के जीवन और गुरु गोबिंद सिंह के प्रति उनके समर्पण की वीर गाथाएं सुनाईं। श्री गुरु सिंह सभा थापर नगर गुरुद्वारा साहिब के उपाध्यक्ष सरदार रणजीत सिंह जस्सल ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने हस्तिनापुर की धरती को ऐतिहासिक बताया।जस्सल ने बताया कि भाई धर्म सिंह ने यहीं से आनंदपुर साहिब पहुंचकर गुरु गोबिंद सिंह को शीश अर्पित किया था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जस्सल ने सैफपुर कर्मचंदपुर स्थित इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन सूची में शामिल करने की मांग की। उन्होंने हस्तिनापुर को रेल सेवा से जोड़ने की भी बात कही, क्योंकि आवागमन के साधनों की कमी से श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। गुरुद्वारा प्रमुख बाबा महेंद्र सिंह ने संगत के लिए भोजन, ठहरने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की, जबकि सेवादारों ने लंगर व आवागमन में सहयोग किया।