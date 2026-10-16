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बास्केटबाल : डीएन ने एनएएस कॉलेज को 31-18 से हराया

Fri, 16 Oct 2026 09:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 09:09 PM IST
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Basketball: DN beats NAS College 31-18
- अंतर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में सात कॉलेजों की टीमें हैं शामिल
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की अंतरमहाविद्यालयीय पुरुष बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शुक्रवार को डीएन कॉलेज मेरठ ने एनएएस कॉलेज मेरठ को 31-18 से हराकर जीत दर्ज की। वहीं, मेरठ कॉलेज ने डीबीपीएस कॉलेज अनूपशहर को 46-16 से पराजित किया। देवनागरी महाविद्यालय में 16 से 18 अक्तूबर तक आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रबंध समिति के अवैतनिक मंत्री अजय अग्रवाल ने किया।
प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न महाविद्यालयों की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। डीएन कॉलेज और एनएएस कॉलेज के बीच हुए मैच में डीएन कॉलेज की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए 31-18 से जीत हासिल की। दूसरे मुकाबले में मेरठ कॉलेज की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए डीबीपीएस कॉलेज अनूपशहर को 46-16 से हराया। वहीं, जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ और एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद की टीमों का भी सराहनीय प्रदर्शन रहा।
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प्राचार्य प्रो. बीएस यादव ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का माध्यम हैं। इससे अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। आयोजन सचिव डॉ. जैनेंद्र बौद्ध ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों और आयोजन समिति के सदस्यों का आभार जताया। प्रतियोगिता में डीएन कॉलेज मेरठ, एनएएस कॉलेज मेरठ, मेरठ कॉलेज, डीबीपीएस कॉलेज अनूपशहर, जेवी कॉलेज बड़ौत, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद और जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता का समापन 18 अक्तूबर को होगा।
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