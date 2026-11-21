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सरधना। थाना क्षेत्र के औरंगनगर राधना गांव में गुलशन की बलेनो कार घर के बाहर से चोरी हो गई। कार में रखे दो लाख रुपये भी गायब हो गए। गुलशन ने पुलिस को बताया कि 11 नवंबर की रात उसने अपनी कार घर के बाहर खड़ी की थी। चोर देर रात कार का शीशा तोड़कर उसे चोरी कर ले गए। सुबह करीब 3:00 बजे कार गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज में रात 1:21 बजे चोरी होने की जानकारी मिली। पीड़ित ने टोबो, सोमबीर और दो अज्ञात लोगों पर संदेह जताया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच उपनिरीक्षक मनोज पाल को सौंपी गई है। सीओ ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज से चोरों की तलाश कर रही है।