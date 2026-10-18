Meerut News: बबीता चौहान बनी भाजपा महिला मोर्चा की मेरठ महानगर अध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Sun, 18 Oct 2026 08:15 PM IST
विज्ञापन
मेरठ। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने बबीता चौहान को महिला मोर्चा की मेरठ महानगर अध्यक्ष और अजिता गुर्जर को मेरठ जिला इकाई का जिलाध्यक्ष घोषित किया है। सारिका गुप्ता को सहारनपुर महानगर, कल्पना वर्मा को बुलंदशहर, सिद्धि प्रधान अग्रवाल को गाजियाबाद महानगर, पूजा शर्मा को हापुड़, मोक्षिका शर्मा को संभल का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। संवाद
विज्ञापन