Meerut News: जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने अश्वनी गुप्ता

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। जिला ओलंपिक संघ की बैठक रविवार को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई। इसमें सर्वसम्मत्ति से उद्यमी अश्वनी गुप्ता को जिला ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर 25 खेल संघों के सचिवों सहित अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें समर्थन दिया। इस मौके पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव व जिला ओलंपिक संघ के सचिव प्रेम कुमार ने उनका स्वागत किया।बैठक में जिला ओलंपिक संघ के सचिव प्रेम कुमार ने सभी बैडमिंटन, हॉकी, फुटबाल, खो-खो, कबड्डी, योग, वुशू आदि खेल संघ से आए सचिवों और अध्यक्षों को उनका परिचय कराया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि स्टेडियम में अधिक से अधिक खेल प्रतियोगिताएं कराईं जाएंगी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने सभी खेल संघों से प्रस्ताव देने के लिए अनुरोध किया।इसके बाद अश्वनी गुप्ता को जिला ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा। जिला एथलेटिक संघ के सचिव अनु कुमार, तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अरुण जिंदल्र, वुशू संघ के सचिव सुहेल अहमद, शतरंज संघ के सचिव विनीत त्यागी, फुटबाल संघ के सचिव ललित पंत, हॉकी संघ के सचिव प्रदीप, खो-खो से अशोक, पोपेंद्र, मनोज कन्नौजिया, कौसर नदीम समेत 25 खेल संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें समर्थन किया। इसके बाद प्रेम कुमार ने उन्हे अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन एथलेटिक्स कोच गौरव त्यागी ने किया।खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे : गुप्ताअश्वनी गुप्ता को हाल ही में मंडल अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी ओर से अधिक से अधिक खेलों का आयोजन कराया जाएगा। खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा।