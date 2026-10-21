अग्निबाण चला, बुराई पर हुई अच्छाई की जीत, नौ मैदानों में जला रावण, गूंज उठे श्रीराम के जयकारे

जेल चुंगी में जयकारों के बीच दहन

जेलचुंगी रामलीला कमेटी की ओर से रावण दहन किया गया। महाकाली की आरती के बाद माता काली ने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। कथा वाचक विजय पटेल ने लीला का मंचन कराया। श्रीराम की भूमिका बलवीर सिंह बिष्ट, लक्ष्मण की गगनदीप पटेल, रावण की अतुल तिवारी, मेघनाद की अनु तिवारी और सीता की भूमिका गोरी ने निभाई। कार्यक्रम में महावीर सिंह, जितेंद्र शर्मा, आमोद धामा, प्रसादी लाल, अशोक शाक्य और गौरी शंकर उपस्थित रहे। मवाना रोड स्थित कसेरूखेड़ा में श्री रामलीला दशहरा कमेटी की ओर से भव्य मेला लगाया गया। देर रात करीब 11 बजे 80 फुट ऊंचे रावण का दहन हुआ। पुतले की घूमती गर्दन, लाल अंगारों जैसी आंखें और पैरों में जयपुरी जूतियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहीं।



मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि दिनेश खटीक और सांसद राजकुमार सांगवान ने संयुक्त रूप से किया। मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित किया। रंजन शर्मा, मनोज चौधरी और सुमित शर्मा ने राम दरबार की आरती की। सीता हरण, लंका दहन, मेघनाद वध, कुंभकरण वध और राम-रावण युद्ध का मंचन किया गया। आतिशबाजी, विद्युत सजावट, झूलों और खानपान की दुकानों ने मेले की रौनक बढ़ाई। बच्चों ने झूलों का आनंद लिया, जबकि महिलाओं और युवाओं ने खरीदारी की। आयोजन में कमेटी अध्यक्ष विनोद सोनकर, संरक्षक ज्ञान दीक्षित, पुष्पेंद्र शर्मा, आनंद कोरी, गोल्डी, मनीष गुप्ता, जयप्रकाश, कन्हैया लाल, पुष्पेंद्र कुमार, जियालाल, मनोज कुमार और नंदकिशोर मौजूद रहे।