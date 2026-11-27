Meerut News: चिरौड़ी में लगा पशु आरोग्य मेला, 495 पशुओं का परीक्षण
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 05:25 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 05:25 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
दौराला। चिरौड़ी गांव में शुक्रवार को राजकीय पशु चिकित्सालय दौराला ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया। मेले में 495 पशुओं का पंजीकरण कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। पशुओं को निशुल्क दवाएं मिलीं, साथ ही पशुपालकों को पशुधन की देखभाल व सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पवित्रजीत सिंह के निर्देशन में, पशु चिकित्सा अधिकारी साक्षी चौहान ने मेले का संचालन किया। ग्राम प्रधान नरेश पाल और भाजपा नेता मनोज चिरौड़ी ने गो पूजन कर उद्घाटन किया। शिविर में सामान्य चिकित्सा, बांझपन उपचार, कृत्रिम गर्भाधान और कृमिनाशक दवा पिलाने की सुविधा उपलब्ध थी। पशुपालकों को मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा (हेल्पलाइन 1962), पशुधन बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। साक्षी चौहान ने पशुपालकों से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण की अपील की।
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दौराला। चिरौड़ी गांव में शुक्रवार को राजकीय पशु चिकित्सालय दौराला ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया। मेले में 495 पशुओं का पंजीकरण कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। पशुओं को निशुल्क दवाएं मिलीं, साथ ही पशुपालकों को पशुधन की देखभाल व सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पवित्रजीत सिंह के निर्देशन में, पशु चिकित्सा अधिकारी साक्षी चौहान ने मेले का संचालन किया। ग्राम प्रधान नरेश पाल और भाजपा नेता मनोज चिरौड़ी ने गो पूजन कर उद्घाटन किया। शिविर में सामान्य चिकित्सा, बांझपन उपचार, कृत्रिम गर्भाधान और कृमिनाशक दवा पिलाने की सुविधा उपलब्ध थी। पशुपालकों को मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा (हेल्पलाइन 1962), पशुधन बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। साक्षी चौहान ने पशुपालकों से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण की अपील की।
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