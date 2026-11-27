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संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और टीवी कार्यक्रम सावधान इंडिया से पहचान बनाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह ने स्कूल ऑफ नेचर फाउंडेशन के दौराला केंद्र का दौरा किया। उन्होंने बच्चों और महिलाओं से मुलाकात कर केंद्र में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली।अभिनेता ने महिलाओं के कौशल विकास और बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों को देखा। उन्होंने पारंपरिक हस्तकला को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी जानकारी ली। केंद्र में कागज की लुगदी से तैयार पेपर माशे कला के पुनरुद्धार से वह प्रभावित हुए। इस पहल से महिलाओं को हुनरमंद बनाकर आजीविका से जोड़ा जा रहा है। केंद्र में मौजूद बच्चों और महिलाओं ने सुशांत सिंह से उनके जीवन, संघर्ष और अभिनय के सफर पर सवाल पूछे। मुलाकात को लेकर केंद्र में उत्साह का माहौल रहा। बच्चों और महिलाओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और हस्ताक्षर भी लिए।सुशांत सिंह ने बताया कि जीवन में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनके शिक्षक ने उनकी क्षमताओं को पहचानकर सही दिशा दी थी। उन्होंने बच्चों को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अभिनेता ने कहा कि सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उनके अनुभवों से बच्चों और महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने, मेहनत करने और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश मिला।