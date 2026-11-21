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दौराला निवासी अमोन का अपने चचेरे भाइयों राजीव और ओमकार से मकान को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच मकान को लेकर न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है। शुक्रवार देर शाम मकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला गाली-गलौज और हंगामे तक पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष शांत होने के बजाय लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस ने मौके से अमोन, सोनू, राजीव और ओमकार को हिरासत में लिया। शनिवार को चारों काे शांति भंग की धाराओं में निरुद्ध कर दिया। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। चार लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है।

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दौराला। मकान पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार देर शाम दो पक्षों के बीच जमकर गाली-गलौज हुई। पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष लाठी-डंडे लेकर मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस ने मौके से चार युवकों को हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की।