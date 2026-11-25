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सरधना। जैन समाज के श्रद्धालुओं को 27 नवंबर को आचार्य सौरभ सागर महाराज के मंगल आगमन का सौभाग्य प्राप्त होगा। शुक्रवार को उनका मंगल प्रवेश आदर्श नगर स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में होगा। महाराज श्री के सरधना की ओर विहार करने के साथ ही जैन समाज में उत्साह और भक्तिभाव का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु मार्ग में जगह-जगह उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बुधवार सुबह आचार्य श्री का विहार कंकरखेड़ा की डिफेंस कॉलोनी से महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पावली खास तक हुआ। बृहस्पतिवार सुबह यहां से उनका मंगल विहार गंगनहर स्थित सौरभंचल पब्लिक स्कूल के लिए होगा। इसके बाद शुक्रवार को सरधना में उनका मंगल प्रवेश प्रस्तावित है। उनके स्वागत और अगवानी को लेकर जैन समाज के श्रद्धालु तैयारियों में जुटे हैं। इस दौरान कमल जैन, योगेश जैन, सोनी, विकास जैन, आदिश जैन, मुकेश जैन, पंकज जैन, राजीव जैन, विनोद जैन, सौरभ जैन, आशीष जैन, विजय जैन, सोमिल जैन, आयुष जैन और नमो जैन सहित श्रद्धालु मौजूद रहे।