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जानीखुर्द (मेरठ)। थाना क्षेत्र के भोला झाल के पास गांव बुड्डा मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।शुक्रवार रात पुलिस टीम गांव बुड्डा के पास भोला मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। भोला की ओर से एक संदिग्ध बाइक सवार आता दिखाई दिया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह बाइक मोड़कर भागने लगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। पुलिस ने आरोपी का पीछा किया। भागने के दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। घेराबंदी कर पुलिस ने गांव बुड्ढा के गेट के पास से आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में उसकी पहचान जिला मुजफ्फरनगर के मोरना निवासी आदेश के रूप में हुई।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया कि बरामद बाइक आरोपी ने नई मंडी, मुजफ्फरनगर क्षेत्र से चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया।