Meerut News: फायरिंग के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद

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सीओ पंकज लवानिया के अनुसार, 9 अक्तूबर को थाना क्षेत्र के पाली गांव निवासी एक युवक की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसे गिरा दिया गया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि इसके बाद आरोपियों ने एक राय होकर उस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव पाली निवासी शैलेंद्र उर्फ शैली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .315 बोर का एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया।