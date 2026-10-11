Meerut News: आज नवीन सब्जी मंडी में अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान

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मेरठ। दिल्ली रोड स्थित नवीन सब्जी और फल मंडी गेट पर आज अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। मंडी समिति प्रशासन यह कार्रवाई करेगा। मंडी समिति सचिव कुलदीप सैनी ने सभी व्यापारियों को चेतावनी दी है। कुछ व्यापारियों ने दुकानों के सामने अतिक्रमण कर लिया है। उन्हें कई बार हटाने को कहा गया, पर वे नहीं माने। इस कारण मंडी में अक्सर जाम लगा रहता है। कुछ लोग फर्जी तरीके से वाहन पार्किंग भी चला रहे हैं। बाहरी लोग सब्जी खरीदारों से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसकी कई शिकायतें मिली हैं। फल मंडी के मुख्य गेट मार्ग पर भी व्यापारियों और ठेले वालों का अतिक्रमण है। इससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। अभियान के लिए पुलिस बल मांगा गया है।