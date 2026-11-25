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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। थाना क्षेत्र के गांव अहमदाबाद में मंगलवार रात शादी समारोह से परिवार के साथ लौट रहे युवक पर काली थार सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोप है कि बदमाश युवक का मोबाइल, सोने की चेन और कार लूटकर फरार हो गए। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे सीएचसी सरधना में भर्ती कराया। लूटी गई कार गंगनहर पटरी पर लावारिस हालत में खड़ी मिली। पीड़ित ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।गांव अहमदाबाद निवासी सचिन चौधरी भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। उनका बेटा वैभव चौधरी मंगलवार रात परिवार के साथ गंगनहर पटरी स्थित वेदांता रिसोर्ट में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था। 24 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे वह पत्नी और बच्चों के साथ घर पहुंचा। आरोप है कि पत्नी और बच्चों को घर के अंदर भेजने के बाद वह कार को अंदर खड़ी करने के लिए सड़क पर था। इसी दौरान पीछे से काली थार में सवार चार-पांच अज्ञात युवक वहां पहुंचे। आरोपियों ने वैभव पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।आरोपी उसका मोबाइल और गले में पहनी सोने की चेन और कार लूटकर फरार हो गए। परिजन घायल वैभव को सीएचसी लेकर पहुंचे। परिजनों को बाद में कार गंगनहर पटरी पर मढियाई गांव से आगे लावारिस हालत में खड़ी मिली। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है।सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि सभी बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।