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संवाद न्यूज एजेंसीदौराला )मेरठ)। समसपुर-सुरानी मार्ग पर बृहस्पतिवार को हाईटेंशन लाइन के झूलते तारों की चपेट में आने से गन्ने की पत्ती से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में भीषण आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।मुजफ्फरनगर जिले के चितौड़ा गांव निवासी मुम्तियाज ने बताया कि वह ट्रैक्टर-ट्रॉली में खेत से गन्ने की पत्ती लादकर ले जा रहा था। रास्ते में झूलते हाईटेंशन तार ट्रॉली से छू गए। इससे तारों में फॉल्ट हुआ और तार टूटकर ट्रॉली पर गिर गया और आग लग गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को सूचना देकर आपूर्ति बंद कराई। आग बढ़ती देख ट्रॉली को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसमें लदी गन्ने की पत्ती और अन्य सामान नीचे पलट दिया। इसके बावजूद आग ने गन्ने की पत्ती, कपड़ों और अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया।राहगीरों और ग्रामीणों ने पास के नलकूप से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, ताकि आग आसपास के खेतों तक न पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।