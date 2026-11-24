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- हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजा मेला क्षेत्र, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजामसंवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को मखदूमपुर गंगा घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार मध्य रात्रि से शुरू हुआ गंगा स्नान मंगलवार को पूरे दिन जारी रहा। आस्था के इस मिनी कुंभ में करीब पांच लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। मंगलवार सुबह गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। चारों ओर हर-हर गंगे और जय मां गंगे के जयघोष गूंजते रहे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।कार्तिक पूर्णिमा पर मखदूमपुर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ सोमवार शाम से ही जुटनी शुरू हो गई थी। घड़ी की सुई ने जैसे ही 12 बजने का इशारा किया तो मध्य रात्रि के बाद श्रद्धालुओं ने अपने तंबुओं से गंगा की ओर स्नान के लिए जाना शुरू कर दिया। उन्होंने आस्था के साथ पुण्य की डुबकी लगाई। मंगलवार तड़के होते-होते घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा की रेती में दूर-दूर तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। आसपास के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों से ट्रैक्टर-ट्रॉली, कार, टाटा मैजिक और अन्य वाहनों से श्रद्धालु मेले में पहुंचे। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया।मेला क्षेत्र में चारों ओर तंबुओं का शहर बसा हुआ था। दूधिया रोशनी से जगमगाते मेले में रातभर रौनक बनी रही। गंगा की रेती में श्रद्धालुओं ने अपने परिवारों के साथ डेरा जमाया। सुबह होते ही महिला, पुरुष और बच्चों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मां गंगा को पुष्प अर्पित किए और हवन-पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। शाम तक गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।घरों की ओर लौटने लगे श्रद्धालुकार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पूजा-अर्चना के बाद मंगलवार सुबह से ही श्रद्धालुओं के डेरे उखड़ने शुरू हो गए। ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों से श्रद्धालुओं का कारवां वापस घरों की ओर रवाना होने लगा। इसके चलते मेला क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई।मखदूमपुर गंगा घाट पहुंचे एसएसपीसोमवार देर रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिजीत कुमार के साथ मखदूमपुर गंगा घाट पहुंचकर मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एसपी यातायात, एएसपी, सीओ सिविल लाइन, सीओ मवाना, सीओ सरधना सहित अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहा। एसएसपी ने मेला क्षेत्र, स्नान घाटों, प्रमुख मार्गों और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात संचालन और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं को परखा।