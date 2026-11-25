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खरखौदा। राजकीय महिला महाविद्यालय खरखौदा में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा निवारण दिवस पर जनजागरूकता कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम महिला प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित किया गया था। प्राचार्य नीलम सिंह के निर्देशन में छात्राओं को महिला सुरक्षा और अधिकारों के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें लैंगिक समानता और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने को कहा गया। हिंदी विभाग प्रभारी सुमन सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने महिला हिंसा के इतिहास और विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला। महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षित वातावरण के लिए सामाजिक जागरूकता को आवश्यक बताया गया। सुरक्षा कानूनों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा नैना, रितिका भड़ाना और विभु ने महिला सशक्तीकरण पर भाषण व कविता प्रस्तुत की। कार्यक्रम के आयोजन में महिला प्रकोष्ठ प्रभारी सुरभि सिंघल और सदस्य रचना बालियान का विशेष सहयोग रहा।