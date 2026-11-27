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बहसूमा। डीपीएम पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड आयोजित हुआ। इसमें विद्यालय के 40 विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया और अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी योग्यता परखने का अवसर मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के सचिव जगदीश त्यागी ने किया। उन्होंने कहा कि ओलंपियाड जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के ज्ञान का विस्तार करती हैं। साथ ही उनमें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की भावना भी विकसित होती है। प्रधानाचार्य सैयद जिया जैदी ने बताया कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों की तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ती है। समन्वयक मुकुल त्यागी के निर्देशन में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञानवर्धक गतिविधियों में भागीदारी को आवश्यक बताया।