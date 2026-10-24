Meerut News: महिला के बैंक खाते से 3.26 लाख रुपये गायब

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मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी निवासी महिला फरजाना के बैंक खाते से 3.26 लाख रुपये धोखाधड़ी कर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। महिला को इसकी जानकारी तब हुई, जब बैंक से पत्र मिलने के बाद उसने खाते का स्टेट मेंट निकलवाया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करा कर मामले की जांच शुरू कर दी।जाकिर कॉलोनी निवासी फरजाना के अनुसार, बताया कि उनकी इंडियन बैंक की खैरनगर शाखा में खाता है। उनके खाते में 3.26 लाख रुपये जमा थे। वह काफी समय से खाते का संचालन नहीं कर रही थीं। इसी दौरान बैंक की ओर से उनके पास एक पत्र आया। इसके बाद 15 सितंबर को वह बैंक पहुंचीं और खाते का स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट देखने पर पता चला कि किसी ने धोखाधड़ी करके उनके खाते से रकम निकालकर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी। पीड़िता ने अपने स्तर से जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन रकम कहां और किस खाते में भेजी गई, इसका पता नहीं चल सका। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि साइबर टीम मामले की जांच में जुट गई है।