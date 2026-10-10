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Meerut News: रिटायर्ड बिजलीकर्मी के खाते से 3.19 लाख रुपये उड़ाए

Sat, 10 Oct 2026 09:14 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 09:14 PM IST
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3.19 lakh siphoned off from retired electricity worker's account
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। मेडिकल थाना क्षेत्र के सेवानिवृत्त बिजलीकर्मी आनंद कुमार जिंदल के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 3.19 लाख रुपये निकाल लिए। आरोप है कि ठगों ने वारदात के दौरान उनका मोबाइल फोन हैंक कर लिया और कुछ ही मिनटों में खाते से रकम निकाल ली। पीड़ित ने मेडिकल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मंगल पांडे नगर निवासी आनंद कुमार जिंदल ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जेल चुंगी शाखा में उनका बचत खाता है। आठ अक्तूबर 2026 को शाम करीब 1.30 बजे उनके मोबाइल पर एक अंजान नंबर से कॉल आई थी। आरोपी ने हैलो बोल कर फोन काट दिया था। इसके बाद उनका मोबाइल हैक हो गया। साइबर आरोपियों ने एक घंटे के अंदर पांच बार में उनके खाते से 3.19 लाख रुपये निकाला लिए। एक घंटे बाद उनके मोबाइल पर खाते से पैसे कटने का मैसेज आया। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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