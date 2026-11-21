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सरूरपुर। कस्बा खिवाई में शनिवार को जेपी हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। इसमें आसपास के गांवों से आए करीब 250 मरीजों की जांच की गई। मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श के साथ निशुल्क दवाइयां भी दी गईं। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना था। इसका लक्ष्य उन्हें गंभीर बीमारियों के उपचार के प्रति जागरूक करना भी रहा। विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों ने अपनी समस्याएं चिकित्सकों को बताईं। चिकित्सकों ने जांच के बाद उचित परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराईं। जेपी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में लगभग सभी प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें प्लास्टिक सर्जरी, यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और हड्डी रोग शामिल हैं। मेडिसिन, ईएनटी सर्जरी और बच्चों के उपचार जैसे विभाग भी यहां हैं। अस्पताल आधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार देता है।