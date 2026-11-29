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कारगिल शहीद योगेंद्र यादव, सेना मेडल के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद परिसर में पौधरोपण किया गया और संरक्षण की शपथ दिलाई गई। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, मेरठ के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 20 यूनिट रक्त एकत्र किया गया।कर्नल मल्होत्रा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से कैडेट्स में देश सेवा और पर्यावरण जागरूकता बढ़ती है। प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार ने एनसीसी के कार्यों की सराहना की। एनसीसी स्टाफ ने शहीद की पत्नी उर्मिला यादव को प्रतीक चिह्न भेंट किया। मेडिकल कॉलेज टीम ने बटालियन को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।