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सरधना। गांव पिठलोकर में रविवार को ब्राइट एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 150 यूनिट रक्त दान किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मास्टर इस्माइल ने अपनी टीम के साथ स्वयं रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। शिविर में सुबह से ही रक्तदाताओं की भीड़ जुटी रही। बड़ी संख्या में युवाओं ने स्वेच्छा से जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए योगदान दिया। रक्तदाताओं को रक्तदान के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। मास्टर इस्माइल ने कहा कि रक्तदान महादान है, जो किसी के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। उन्होंने युवाओं से इसे सामाजिक जिम्मेदारी मानकर दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। इस अवसर पर ट्रस्ट की सचिव एडवोकेट शबाना, डॉ. जावेद और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।