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दौराला। सोमवार को एमबी फार्म हाउस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन हुआ। समारोह में कुल 134 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के जोड़े शामिल थे।जिला प्रशासन की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में विवाह धार्मिक परंपराओं के अनुसार कराए गए। कुल 147 जोड़ों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया था। समारोह में 82 हिंदू जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सात फेरे लिए। वहीं 52 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने सुखमय दांपत्य जीवन की कामना की। चौधरी ने योजना को गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया। कहा कि यह योजना सर्वधर्म समभाव की भावना को मजबूत करती है। एक ही पंडाल में अलग-अलग रीति-रिवाजों से विवाह होते हैं।जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि समारोह में दौराला विकासखंड से 40 जोड़ों का विवाह हुआ। सरूरपुर खुर्द से 27 और सरधना से 30 जोड़े थे। रोहटा से 14 और नगर पंचायतों से 23 जोड़ों ने विवाह किया। जनपद में अब तक 1168 कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च होते हैं।