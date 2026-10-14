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Meerut News: साइबर ठगों ने मजदूर के खाते से उड़ाए 1.08 लाख रुपये

Wed, 14 Oct 2026 11:49 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:49 PM IST
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1.08 lakh from a laborer account.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजदूर नूर मोहम्मद के खाते से साइबर ठगों ने 1.08 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने यह रकम अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़कर रखी थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नई तारापुरी निवासी नूर मोहम्मद ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि साकेत स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में उनका खाता है। आरोप है कि 23 अगस्त 2026 को खाते से 90 हजार रुपये और 24 अगस्त 18 हजार रुपये निकाल लिए थे। 26 अगस्त को बैंक बैलेंस चेक करने पर पीड़ित को खाते से रकम निकलने की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने उसी दिन ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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