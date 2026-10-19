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Mathura News: प्रेमजाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो

Mon, 19 Oct 2026 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:56 AM IST
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Woman raped after being lured into a romantic trap; video recorded
मांट। थाना क्षेत्र के एक कस्बे की 19 वर्षीय युवती को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर तीन लाख रुपये मांगे। रकम न मिलने पर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उसकी दोस्ती गांव के एक युवक से हुई थी। आरोप है कि मई 2025 में युवक उसे वृंदावन के एक होटल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया। करीब 10 दिन बाद आरोपी ने युवती के घर पहुंचकर दोबारा दुष्कर्म किया और उसका भी वीडियो बनाया। वीडियो हटाने के लिए आरोपी ने तीन लाख रुपये की मांग की थी। रुपये नहीं देने पर आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो प्रसारित होने के बाद से युवती मानसिक परेशानी का सामना कर रही है। मांट पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुख्य आरोपी समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीओ मांट अमरनाथ ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में सक्रिय रूप से जुटी हुई है।
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