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खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के तत्वावधान में एक से छह दिसंबर तक झांसी में प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसके लिए आगरा मंडल की टीम का चयन 28 नवंबर को सुबह 11 बजे आगरा में होगा। मंडलीय चयन ट्रायल में शामिल होने के लिए मथुरा में 27 नवंबर को जिला स्तरीय ट्रायल कराया जा रहा है। इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा।क्रीड़ा अधिकारी आजाद सिंह ने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी 27 नवंबर को शाम तीन बजे जन्मतिथि और मूल प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड/पासपोर्ट सहित जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम गणेशरा पहुंचें। खिलाड़ियों को अंशकालिक हॉकी प्रशिक्षक शैलेष यादव से संपर्क करना होगा।