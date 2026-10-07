फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Thieves Target Army Personnel’s Locked Flat in Gated Society, Steal Cash and Jewellery

गेट बंद सोसाइटी में फौजी के फ्लैट पर चोरों का धावा: ढाई लाख नकद, 10 तोला सोना और 250 ग्राम चांदी ले गए

Wed, 07 Oct 2026 11:34 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 11:34 AM IST
सार

वृंदावन की गेट बंद कान्हा माखन वाटिका सोसाइटी में फौजी के सात दिन से बंद फ्लैट का ताला तोड़कर चोर ढाई लाख रुपये नकद और लाखों के आभूषण ले गए। सोसायटी में चौकीदार और ऊंची बाउंड्री होने के बावजूद चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं; पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
 

विज्ञापन
Thieves Target Army Personnel’s Locked Flat in Gated Society, Steal Cash and Jewellery
फौजी के बंद मकान से चोरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रुक्मिणी विहार स्थित गेट बंद हाउसिंग सोसायटी में फौजी के बंद फ्लैट से लाखों रुपये कीमत के गहने और नकदी चोरी हो गई। पड़ौसियों की सूचना पर लौटी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरु कर दिया है।
विज्ञापन


रुक्मिणी विहार क्षेत्र स्थित कान्हा माखन वाटिका गेट बंद हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार की आधी रात को चोरों ने धाम 6 अपार्टमेंट के बंद फ्लैट 504 को निशाना बनाया। सेना में तैनात बांकेबिहारी गौड़ के फ्लैट में चोर ताले तोड़ कर दाखिल हुए। फौजी बांकेबिहारी दिल्ली में ड्यूटी पर थे जबकि पत्नी दुर्गेश अपने दो बच्चों के साथ सास की तबियत खराब होने पर गांव परखम गुर्जर गईं थीं। फ्लैट पिछले 7 दिन से बंद था। 2 बीएचके फ्लैट में चोरी की वारदात की जानकारी मंगलवार सुबह दुर्गेश को तब हुई जब पड़ोसियों ने फ्लैट का ताला टूटा हुआ देखा। सूचना मिलते ही दुर्गेश गांव से फ्लैट पर पहुंचीं। जब उन्होंने अंदर घुसकर देखा तो बैड रूम में अलमारी खुली थी और सभी समान बिखरा हुआ था। दुर्गेश ने इसकी सूचना अपने ससुराल वालों को दी। सूचना मिलते ही ससुर और सास फ्लैट पर आ गए। इसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई।
विज्ञापन


कान्हा माखन सोसाइटी में जिस फ्लैट में चोरी हुई वह धाम 6 अपार्टमेंट के दूसरी मंजिल पर है। सोसायटी गेट बंद है, गेट पर चौकीदार रहते हैं। चारों तरफ ऊंची बाउंड्री है। इसके बावजूद चोरी की घटना होने से यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। फ्लैट मालिक फौजी की पत्नी दुर्गेश गौड़ ने बताया कि वह 8 दिन से पास में ही स्थित गांव परखम गुर्जर गई हुई थीं। वहां सास की तबियत खराब थी। चोर फ्लैट से ढाई लाख रुपये नकद, दस तोला सोने के आभूषण एवं ढाईसौ ग्राम चांदी के आभूषण चोरी हो गए हैं। सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताय कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है। सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed