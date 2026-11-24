विज्ञापन



रामलीला समिति के महामंत्री मोरध्वज अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ गत तीन अक्तूबर को ध्वजारोहण के साथ हुआ था। यह आयोजन 22 अक्तूबर तक चला। इस दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रसंगों का मंचन किया गया। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हुआ। सोमवार को समिति के पदाधिकारियों ने परंपरानुसार विधि-विधान से ध्वज उतारा। समिति के कोषाध्यक्ष पन्नालाल गुप्ता ने बताया कि उतारे गए ध्वज को मंगलवार सुबह विधि-विधान से गंगाजी में प्रवाहित किया जाएगा। संवाद

नौहझील। कस्बे में आयोजित 120वें रामलीला महोत्सव का सोमवार को ध्वज उतार दिया गया। इसके साथ ही महोत्सव की सभी धार्मिक परंपराएं पूर्ण हो गईं।