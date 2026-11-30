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माउंट आबू से पधारे हर्बल विभाग के इंचार्ज पानमल भाई ने संस्थान के चार वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए घरेलू उपचारों की उपयोगी जानकारी दी। ब्रह्माकुमारी भावना, विनीता, कमलेश और शोभा ने अपने आध्यात्मिक विचारों से श्रद्धालुओं को लाभान्वित किया। प्रभारी सीमा ने कार्यक्रम का संचालन किया और अतिथियों का स्वागत किया। रेणु और गीता ने अतिथियों को बैज व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान केक काटकर खुशियां मनाई गईं और शिवबाबा को भोग लगाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। रवि, गोविंद, अशोक कुमार, रामप्रकाश और रामवीर सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। संवाद

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बलदेव। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रभु प्रिय धाम में चौथा वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास और आध्यात्मिक उमंग के साथ मनाया गया। नगर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।