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Mathura News: शिक्षकों में उत्साह...स्नातकों की रफ्तार कम

Sat, 24 Oct 2026 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:51 AM IST
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Teacher-Graduate MLC Elections
मथुरा क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर एमएलसी मतदान के लिए लंबी मतदाताओं की लंबी कतार। 
मथुरा। शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव में शुक्रवार को मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया। चौमुहां में सपा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 53.72 प्रतिशत और स्नातक में 42.40 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह आठ बजे शुरू हुआ मतदान शाम चार बजे संपन्न हुआ। अब सबकी निगाहें 27 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के बाद आने वाले परिणाम पर लगी हैं।
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सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मथुरा में क्षेत्र पंचायत कार्यालय, सुभाष इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज में मतदाता लाइनों में नजर आए। फरह, गोवर्धन, चौमुहा और छाता समेत अन्य केंद्रों पर सुबह से शाम तक एक-एक कर लोग वोट डालने पहुंचे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए।
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जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर ने मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखी गई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने जिले के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रत्याशियों के समर्थक मतदान केंद्रों के आसपास सक्रिय रहे।
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15-15 मतदान केंद्र बनाए
जिले में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 15-15 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जबकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 19-19 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए थे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 10,669 मतदाता हैं। इनमें 7,175 पुरुष और 3,494 महिलाएं शामिल हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 6,694 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 4,315 पुरुष और 2,379 महिलाएं हैं।


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शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया। मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं कर आवश्यक निर्देश दिए गए। पोलिंग पार्टियों ने बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं संभाली।-चंद्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी

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मतदान के दौरान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ लगातार निगरानी रखी गई। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।-श्लोक कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
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