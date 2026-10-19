Mathura News: चयनित 388 होमगार्ड का मेडिकल पूरा, 23 अयोग्य

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जिला कमांडेंट होमगार्ड्स शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में 393 नवचयनित पुरुष अभ्यर्थियों को 12 से 17 अक्तूबर तक मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया गया था। इनमें से पांच अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शेष 388 अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण सफल रहा। परीक्षण में 23 अभ्यर्थी निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर सके। इन अभ्यर्थियों का 27 अक्तूबर को आगरा पुलिस लाइन में पुनः चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। जिला कमांडेंट होमगार्ड ने बताया कि चयनित 96 महिला अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण भी जल्द होगा। यह परीक्षण 21 और 22 अक्तूबर को पुलिस लाइन मथुरा में कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 22 अक्तूबर को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। यह अवसर उन महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होगा जो पहले मेडिकल परीक्षण में अनुपस्थित रहे थे।

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मथुरा। जिले में 388 पुरुष होमगार्ड अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण पूरा हो गया है। इनमें से 23 अभ्यर्थी मेडिकल में असफल पाए गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने मंडलीय चिकित्सा परिषद, आगरा में पुनः परीक्षण के लिए अपील की है।