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Mathura News: महामंडलेश्वर ने महिला के बाल पकड़कर खींचे

Tue, 13 Oct 2026 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:49 AM IST
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Mahamandaleshwar grabbed and pulled a woman's hair
वृंदावन। नगर के एक महामंडलेश्वर का एक महिला के बाल पकड़कर खींचने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर संत द्वारा महिला के साथ किए गए इस तरह के व्यवहार पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, महामंडलेश्वर ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो डेढ़ साल पुराना है।
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नवरात्र के दूसरे दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 49 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में महामंडलेश्वर एक महिला के सिर के बाल खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में महिला का बच्चा भी रोता हुआ नजर आ रहा है। संत के इस व्यवहार को देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने संत से ऐसा न करने और महिला को छोड़ देने की बात कही। लोगों के बार-बार कहने के बाद संत ने महिला के बाल छोड़े। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा संत को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। महामंडलेश्वर का कहना है कि यह घटना डेढ़ साल पुरानी है। ई-रिक्शा चलाने वाली एक महिला से उन्होंने रास्ता मांगा। महिला ने रास्ता देने के बजाय अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसके बजाय उसने उनकी दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की। तब उन्होंने बचाव में महिला के बाल पकड़े।
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