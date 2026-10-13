फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Light rain brings a chill

Mathura News: हल्की बारिश से बढ़ी ठंडक

Tue, 13 Oct 2026 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Light rain brings a chill
मथुरा। सोमवार सुबह अचानक हुई हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। करीब 15 मिनट की वर्षा से सड़कों पर कीचड़ हो गई और लोगों को ठंडक का अहसास हुआ। इस बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है।
विज्ञापन


सोमवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। इसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर करीब 15 मिनट तक बारिश हुई। मौसम में अचानक आए इस बदलाव के चलते लोगों को सुबह पूरे कपड़े पहनकर निकलना पड़ा। बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों पर कीचड़ हो गई, जिससे आवागमन में थोड़ी परेशानी हुई। पिछले कई दिनों से मौसम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। दोपहर में तेज धूप और शाम को ठंडक का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सर्दी, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। मच्छरों के कारण भी लोगों की परेशानी बढ़ी है।
विज्ञापन

--

मौसमी बीमारियों का प्रकोप

मौसम में बदलाव के कारण अस्पतालों में रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। सर्दी, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। उन्होंने कहा कि सर्दी-जुकाम के मरीजों की गिनती बढ़ गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


--

चिकित्सकों की सलाह

डॉक्टर नीरज अग्रवाल के अनुसार, अगले एक-दो दिन तक मौसम के इस बदलाव का असर रहने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तापमान फिर से बढ़ेगा तो मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। मौसम में बदलाव का असर अभी कुछ दिन बने रहने की संभावना है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चिकित्सक एहतियात बरतने और गर्म पानी का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed