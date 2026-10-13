Mathura News: हल्की बारिश से बढ़ी ठंडक

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सोमवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। इसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर करीब 15 मिनट तक बारिश हुई। मौसम में अचानक आए इस बदलाव के चलते लोगों को सुबह पूरे कपड़े पहनकर निकलना पड़ा। बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों पर कीचड़ हो गई, जिससे आवागमन में थोड़ी परेशानी हुई। पिछले कई दिनों से मौसम में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। दोपहर में तेज धूप और शाम को ठंडक का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सर्दी, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। मच्छरों के कारण भी लोगों की परेशानी बढ़ी है।मौसमी बीमारियों का प्रकोपमौसम में बदलाव के कारण अस्पतालों में रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। सर्दी, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। उन्होंने कहा कि सर्दी-जुकाम के मरीजों की गिनती बढ़ गई है।चिकित्सकों की सलाहडॉक्टर नीरज अग्रवाल के अनुसार, अगले एक-दो दिन तक मौसम के इस बदलाव का असर रहने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तापमान फिर से बढ़ेगा तो मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। मौसम में बदलाव का असर अभी कुछ दिन बने रहने की संभावना है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चिकित्सक एहतियात बरतने और गर्म पानी का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं।